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Российские ПВО сбили два беспилотника в небе над Белгородской и Воронежской областями
В ночное время суток российские системы ПВО успешно отразили попытку нападения на объекты на территории РФ. По данным Минобороны, атака была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Инцидент произошел в воздушном пространстве над Белгородской и Воронежской областями. В каждом из этих регионов был обнаружен и уничтожен один беспилотник.
Российская сторона квалифицирует данные действия как попытку террористической атаки.
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