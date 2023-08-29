Российские ПВО перехватили ракету «Нептун» и 27 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» и 27 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По их информации, средствами противовоздушной обороны были также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Украинские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман Луганской Народной Республики, Кирилловка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Мирное и Нестерянка Запорожской области.

Уточняется, что всего с начала СВО было ликвидировано 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 206 БПЛА, 433 зенитных комплекса, а также более 11 тысяч боевых машин, более 1 тысячи машин реактивных систем залпового огня, свыше 6 тысяч артиллерийских орудий и минометов, и 12 508 единиц военной автотехники.