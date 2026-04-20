Российская ПВО перехватила 112 вражеских БПЛА минувшей ночью
Минувшей ночью российская ПВО перехватила 112 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.