Происшествия 20 апреля 2026 08:06

Российская ПВО перехватила 112 вражеских БПЛА минувшей ночью

Минувшей ночью российская ПВО перехватила 112 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#пво #бпла #минобороны рф
