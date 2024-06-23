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Российские ПВО отразили атаку 33 украинских беспилотников
В ночь на 23 июня российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили масштабную попытку террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, силы ПВО обнаружили и уничтожили в общей сложности 33 беспилотника, направленных на различные объекты на территории России. Наибольшее количество БПЛА – 28 единиц – было перехвачено над Брянской областью.
Кроме того, по два беспилотника были сбиты в воздушном пространстве Смоленской и Липецкой областей, а еще один – над Тульской областью.
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