Российские ПВО отразили атаку 33 украинских беспилотников

В ночь на 23 июня российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили масштабную попытку террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно официальным данным, силы ПВО обнаружили и уничтожили в общей сложности 33 беспилотника, направленных на различные объекты на территории России. Наибольшее количество БПЛА – 28 единиц – было перехвачено над Брянской областью.

Кроме того, по два беспилотника были сбиты в воздушном пространстве Смоленской и Липецкой областей, а еще один – над Тульской областью.

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