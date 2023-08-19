Российские ПВО остановили беспилотник, направленный в сторону Москвы и Московской области

Сегодня днем системы противовоздушной обороны ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотника по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

БПЛА рухнул в безлюдном районе около населенного пункта Путилково в Красногорске.

В результате крушения никто не пострадал, разрушений нет, добавили в министерстве.