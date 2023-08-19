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Происшествия 19 августа 2023 15:22

Российские ПВО остановили беспилотник, направленный в сторону Москвы и Московской области

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Сегодня днем системы противовоздушной обороны ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотника по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

БПЛА рухнул в безлюдном районе около населенного пункта Путилково в Красногорске.

В результате крушения никто не пострадал, разрушений нет, добавили в министерстве.

#спецоперация на Украине
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