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Российские ПВО остановили беспилотник, направленный в сторону Москвы и Московской области
Сегодня днем системы противовоздушной обороны ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотника по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные силы ПВО при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
БПЛА рухнул в безлюдном районе около населенного пункта Путилково в Красногорске.
В результате крушения никто не пострадал, разрушений нет, добавили в министерстве.
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