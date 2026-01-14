news_header_top
14 января 2026

Российские прыгуны с трамплина не смогут принять участие в Олимпиаде из-за отказа в визах

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Российские прыгуны с трамплина Данил Садреев, Михаил Назаров, Илья Маньков и двоеборец Артем Галунин пропустят зимние Олимпийские игры 2026 года. Несмотря на полученный нейтральный статус, спортсмены не смогли пройти обязательную процедуру допуска к соревнованиям.

По данным «Чемпионата», причиной стало непредоставление шенгенских виз, из-за чего команда не вылетела в Австрию. Там необходимо было пройти обязательное 3D-сканирование и предоставить на проверку экипировку (комбинезоны). Отсутствие этих процедур делает участие в официальных стартах невозможным.

Из-за этой ситуации спортсмены утратили последнюю возможность выступить в финальных квалификационных стартах — Континентальном Кубке в Чжанцзякоу (Китай), запланированном на 17-18 января.

#олимпиада #Россия
