Российские производители вина хотят повысить цены на напитки в мае

С 13 мая 2024-го компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию. Производитель уже сообщил о своем намерении контрагентам, пишет РБК.

Уточняется, что «Абрау-Дюрсо» хочет поднять ценники на 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит 7% - 35% в зависимости от конкретного наименования. Так, игристые вина «Имериал» подорожают на 35%, «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%, а просто «Русское шампанское» — на 7%. Еще несколько напитков хотят поднять в стоимости на 8% каждый. Повышение также коснется джина «7 трав» и сидра «Абрау-Дюрсо» — на 15% и коньяка «Абрау 1870» — на 10%.

В компании объяснили, что цены поднимают из-за подорожания основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

Интересно, что помимо «Дюрсо» собирается поднять цены на продукцию и «Кубань-Вино» и еще 8 виноделов.

Как отметили в пресс-службе «Цимлянских вин» (тоже поднимает цены), на ценовую политику оказал влияние рост ставок на акцизы. Однако в компании будут стараться сохранять политику «лояльности клиентов». В связи с этим производитель сделает все возможное, чтобы обеспечить «наименьшее изменение в цене на полке». Сделать это хотят с помощью собственных мощностей производства и виноградников, уточнил винодел.