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Промышленность
18 апреля 2022  08:58

Российские производители на четверть сократят выпуск упаковочного картона

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Российские предприятия, выпускающие картон для упаковки крупногабаритных грузов, решили сократить выпуск продукции. В 2022 году выпуск сократится на 25%, пишет РБК.

Гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов рассказал, что спрос на тарный картон с конца февраля упал на 112–134 тыс. тонн в месяц. Это приблизительно 25-30%.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что отдельные производители такого картона замедлили темпы производства, но ни одно предприятие не остановило работу.

#промышленность #экономика
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