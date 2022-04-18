Российские производители на четверть сократят выпуск упаковочного картона

Российские предприятия, выпускающие картон для упаковки крупногабаритных грузов, решили сократить выпуск продукции. В 2022 году выпуск сократится на 25%, пишет РБК.

Гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов рассказал, что спрос на тарный картон с конца февраля упал на 112–134 тыс. тонн в месяц. Это приблизительно 25-30%.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что отдельные производители такого картона замедлили темпы производства, но ни одно предприятие не остановило работу.