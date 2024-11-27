Российские производители лекарств проявили интерес к разработкам медуниверситета в Казани

В Москве прошла Ярмарка продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения, активное участие в которой принял Казанский медицинский университет.

Ассистент кафедры фармакологии Анастасия Никитина в финале конкурса выступила с докладом «Дифенилфосфинилметангидразид – потенциальное лекарственное средство с психотропной активностью» и была награждена дипломом.

Дифенилфосфинилметангидразид – новый перспективный представитель класса соединений. После завершения исследований он сможет претендовать на роль уникального препарата для коррекции различных нейропсихических нарушений, возникающих при невротических, психосоматических расстройствах, расстройствах аутистического спектра и деменциях.

Разработка команды Никитиной и заведующей Центральной научно-исследовательской лабораторией Ирины Семиной получила патент. Переговоры с фармацевтическими компаниями, проявившим к ней интерес, уже проведены.

Два других дипломанта ярмарки – представители Института фармации, ассистент Ярослав Новиков и ординатор Мария Урясова. Они представили проект «Разработка состава и технологии получения ородиспергируемых мини-таблеток пропранолола для персонализированной терапии инфантильных гемангиом у детей». Уникальность данного детского лекарства заключается в малой форме таблеток, обеспечивающих точность дозирования и удобство применения у малышей до года.

Ярмарка в сфере медицины и здравоохранения будет помогать развитию сотрудничества между отечественными разработчиками и производителями лекарств. Ее проводят, чтобы отобрать и продвинуть наиболее перспективные проекты, которые имеют высокую социальную значимость и повышают качество жизни населения.

Мероприятие нацелено на решение приоритетных задач, поставленных Президентом России в рамках нового национального проекта «Новые технологии для сбережения здоровья».