Российские полярники вырастили в Антарктиде около 200 сортов овощных и бахчевых культур

Российские исследователи, работающие на антарктической станции «Восток», с 2020 года смогли вырастить около 200 сортов овощных и бахчевых культур. Об этом РИА Новости сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Научный руководитель проекта Гаянэ Панова отметила, что специалисты изучили особенности роста, развития и формирования урожайности более чем 25 видов растений, включая около 200 сортов, в условиях фитотехкомплексов-оранжерей на станции «Восток» и на агробиополигоне АФИ.

Начальник станции Дмитрий Башмашников рассказал, что свежая зелень постоянно присутствует в рационе полярников. В этом году в оранжереях удалось получить урожай листовых капуст – японской, пекинской, пурпурной и китайской, а также рукколы, горчицы, салатов, щавеля, петрушки, сельдерея, укропа и мангольда. Кроме того, были выращены томаты, перцы, огурцы и даже арбузы.

По информации пресс-службы ААНИИ, в 2026 году ученые планируют расширить эксперимент и попробовать вырастить садовую землянику в условиях антарктической станции.

Как отметил ведущий геофизик станции Сергей Ступников, работа с растениями не только обеспечивает полярников свежими продуктами, но и оказывает положительное влияние на их эмоциональное состояние.