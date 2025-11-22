news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 ноября 2025 13:16

Российские полярники вырастили в Антарктиде около 200 сортов овощных и бахчевых культур

Читайте нас в
Телеграм

Российские исследователи, работающие на антарктической станции «Восток», с 2020 года смогли вырастить около 200 сортов овощных и бахчевых культур. Об этом РИА Новости сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Научный руководитель проекта Гаянэ Панова отметила, что специалисты изучили особенности роста, развития и формирования урожайности более чем 25 видов растений, включая около 200 сортов, в условиях фитотехкомплексов-оранжерей на станции «Восток» и на агробиополигоне АФИ.

Начальник станции Дмитрий Башмашников рассказал, что свежая зелень постоянно присутствует в рационе полярников. В этом году в оранжереях удалось получить урожай листовых капуст – японской, пекинской, пурпурной и китайской, а также рукколы, горчицы, салатов, щавеля, петрушки, сельдерея, укропа и мангольда. Кроме того, были выращены томаты, перцы, огурцы и даже арбузы.

По информации пресс-службы ААНИИ, в 2026 году ученые планируют расширить эксперимент и попробовать вырастить садовую землянику в условиях антарктической станции.

Как отметил ведущий геофизик станции Сергей Ступников, работа с растениями не только обеспечивает полярников свежими продуктами, но и оказывает положительное влияние на их эмоциональное состояние.

#растениеводство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025