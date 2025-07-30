Российские пловцы завоевали золото в эстафете 4х100 на ЧМ в Сингапуре

Российские пловцы (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова), выступающие на чемпионате по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе, завоевали золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4х100.

Российские спортсмены завершили дистанцию, показав время 3.37,97, и установили новый рекорд чемпионатов мира.

Пятерка лучших сборных в смешанной комбинированной эстафете 4х100 выглядит следующим образом: Россия – 3.37,97.2. Китай – 3.39,99.3. Канада – 3.40,90.4. Нидерланды – 3.40.97.5. Австралия – 3.41.02.