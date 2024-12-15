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Российские пловцы взяли «золото» на ЧМ по плаванию в Будапеште
Российская сборная получила «золото» в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Напомним, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште. Трансляцию соревнования вел Матч ТВ.
Российские пловцы победили с общим временем в 3 минуты 30,47 секунды. За РФ выступали Мирон Лифинцев, который стал четырехкратным чемпионом мира, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.
До этого команда также победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Причем у россиян это уже 8-я медаль на чемпионате мира в Будапеште, в активе сборной пять наград «золота» и три «серебра».
На втором месте - американская сборная. Пловцы Штатов показали общее время 3 минуты 30,55 секунды. Третье место - у Канады (3.31,97).
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