Российские пловцы взяли «золото» на ЧМ по плаванию в Будапеште

Российская сборная получила «золото» в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Напомним, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште. Трансляцию соревнования вел Матч ТВ.

Российские пловцы победили с общим временем в 3 минуты 30,47 секунды. За РФ выступали Мирон Лифинцев, который стал четырехкратным чемпионом мира, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

До этого команда также победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Причем у россиян это уже 8-я медаль на чемпионате мира в Будапеште, в активе сборной пять наград «золота» и три «серебра».

На втором месте - американская сборная. Пловцы Штатов показали общее время 3 минуты 30,55 секунды. Третье место - у Канады (3.31,97).