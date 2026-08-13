Российские пловцы выиграли квалификацию эстафеты 4×100 м на ЧЕ-2026

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Российские пловцы выиграли квалификационный заплыв в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Результат сборной — 3 минуты 12,21 секунды.

В составе команды выступили Михаил Щербаков, Роман Жидков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков. Второе время показала Великобритания (3.12,80). Третьими стали хорваты (3.13,06). Медали в этой дисциплине будут разыграны сегодня, 13 августа. Финал начнется в 19:30 по московскому времени.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, поскольку European Aquatics, в отличие от World Aquatics, пока не вернула российскому плаванию право выступать с флагом и гимном.