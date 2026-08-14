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На главную ТИ-Спорт 14 августа 2026 12:40

Российские пловцы пробились в финал микст-эстафеты на ЧЕ-2026

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Российские пловцы пробились в финал микст-эстафеты на ЧЕ-2026
Фото: @ "Татар-информ"

Сборная России по плаванию вышла в финал смешанной эстафеты 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

В квалификационном заплыве отечественная команда показала четвертое время — 3 минуты 24,35 секунды. Этот результат гарантирует россиянам участие в решающем заезде, который состоится сегодня, 14 августа.

Честь страны в отборочном раунде защищали Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина.

Квалификацию выиграла сборная Чехии, преодолевшая дистанцию за 3.23,41. Следом расположились команды Нидерландов (3.23,94) и Италии (3.23,96) — все трое финишировали с минимальным разрывом, уложившись в полсекунды.

Финальный заплыв и распределение медалей в этой дисциплине пройдут сегодня.

#плавание #чемпионат европы по плаванию
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