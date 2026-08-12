Российские пловчихи выиграли квалификацию эстафеты 4х100 вольным стилем на ЧЕ

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Российские пловчихи Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина и Александра Кузнецова показали лучшее время в квалификации эстафеты 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Их результат — 3 минуты 36,61 секунды.

Второе место заняла сборная Нидерландов (3.36,84), третьей стала команда Франции (3.37,05). Финал эстафеты пройдёт 12 августа.

Напомним, российские пловцы выступают на турнире в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не возвращала россиянам право выступать с флагом и гимном.