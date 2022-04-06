Российские печатные СМИ получат господдержку на сумму 500,5 млн рублей

В этом году на поддержку печатных средств массовой информации в России направят 500,5 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

«Государственную поддержку в объеме 95 млн рублей получат 95 федеральных газет и журналов», — сказано в сообщении.

784 региональных печатных издания получат субсидии на 405,5 млн рублей. Среди тех, кто получит господдержку, — СМИ на национальных языках народов РФ, журналы и газеты для детей и молодежи, а также издания для пенсионеров и ветеранов, литературно-художественные, научно-популярные, культурно-просветительные журналы.