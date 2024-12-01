Российские парашютисты поставили рекорд по дальности полета

Российские парашютисты впервые в мире преодолели расстояние более 80 км, десантировавшись с высоты 10 км. Это абсолютный рекорд дальности полета, сообщает пресс-служба Ростеха.

Как рассказали в госкорпорации, рекорд зафиксировали, когда проводили летные испытания парашютной системы «Дальнолёт» полностью российской разработки.

«Благодаря испытаниям максимальная высота, с которой можно прыгать с изделием, возросла до 10 км. Это первая в мире парашютная система, которая позволяет прыгать из стратосферы для преодоления сверхдальних дистанции», - говорится в сообщении.

Интересно, что парашютисты выпрыгнули из самолета на скорости 350 км/ч, а температура в это время за бортом составила -57°С.

видео: Ростех