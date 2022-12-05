Российские отели подорожали за год на 10%

Самые дорогие номера — в отелях Сочи, 6 400 рублей за сутки. В Казани за сутки проживания туристы платят 5 400 рублей. Рост цен в целом по стране оказался ниже официальной инфляции. К таким выводам пришли аналитики МТС Travel, изучив данные по стоимости проживания в российских отелях в 2022 году на основе открытых данных отелей-партнёров.

Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10% больше, чем годом ранее, и ниже официального уровня инфляции. Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи — ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%). В Казани за сутки проживания туристы платят 5 400 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 700 рублей, в Самаре — 4 000 рублей, в Уфе — 3 800 рублей.

В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на топ-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск.

В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилось лишь 25% бронирований, в этом году это число выше на 11 п. п. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов. Также в топ-10 вошли города, которые часто посещают транзитом из-за изменений в авиасообщении.

«Татарстан привлекает туристов удобным расположением и логистикой, инфраструктурой, богатой историей, уникальными природными и культурными объектами. По данным аналитиков, в прошлом году в республику приехало на 7% больше гостей. На основе технологии Big Datа были установлены популярные среди приезжих места, оживленные маршруты, движение туристических потоков. Эти аналитические данные в том числе позволили вычислить места для точечного укрепления сети в локациях с сезонным ростом нагрузки», — отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.