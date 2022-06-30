Российские органы власти обяжут вести паблики в соцсетях

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию. Список соцсетей, где чиновники будут обязаны вести паблики, Правительство определит позднее, сообщается на думском сайте.

Адреса аккаунтов ведомства должны будут опубликовать на своих официальных сайтах. Чиновники будут публиковать в соцсетях новости, тексты и видеозаписи выступлений руководства, а также итоги опросов общественного мнения, материалы по темам, которые выносят на общественное обсуждение и их результаты.

Планируется, что систему на основе портала «Госуслуги» Минцифры разработает специальную систему, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами.

Если же муниципалитет или какая‑то организация не может создать сайт, то информацию об их деятельности разместят на сайте региона. Кроме того, документ допускает создание единого портала, на котором объединят информацию о деятельности нескольких ведомств, муниципалитетов или организаций.