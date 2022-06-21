Российские операторы связи начали взимать плату за сим-карты

Крупнейшие российские операторы связи стали брать отдельную плату за сим-карту при подключении абонента. Компании объясняют это подорожанием самих сим-карт в 3,5 раза, пишет «Коммерсант».

«Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», - приводит газета ответ одной из компаний.

Из-за санкций операторы перестали закупать сим-карты у западных поставщиков и перешли на чипы китайского производства.

Эксперты считают, что ситуация может грозить развитию рынка интернета вещей. Но это произойдет только если проблема с поставками сим-карт выйдет на новый уровень.