Российские мужчины не хотят жениться на полицейских, чиновницах и актрисах

Российские мужчины не хотят жениться на полицейских, госслужащих и актрисах, а российские женщины не желают выходить замуж за полицейских, дворников и водителей. Это следует из опросов, проведенных сервисом SuperJob.

В частности, 14% опрошенных мужчин заявили, что никогда не женились бы на сотруднице МВД, 8% — на чиновнице, 7% — на актрисе, модели, танцовщице или певице.

Кроме того, по 6% респондентов не готовы предложить руку и сердце медработницам и педагогам, а еще 4% — продавщицам. «Для каждого пятого мужчины (21%) профессия женщины не имеет значения при принятии решения о создании семьи», — вместе с тем отмечают специалисты.

При этом 10% женщин не готовы выйти замуж за полицейского, 9% — за дворника, 7% — за водителя, 6% — за актера, 4% — за стриптизера. Не имеет значения профессия будущего супруга для 19% женщин, а 4% вообще не намерены вступать в брак.

Среди женатых мужчин одобряют профессию супруги 56%, а не одобряют 9%. Чаще всего мужьям нравятся такие профессии жен, как врач, медсестра, менеджер, экономист и юрист. К числу самых неодобряемых относятся профессии продавщицы, уборщицы, кассира, лаборанта и госслужащей. Профессии учительницы, воспитательницы, бухгалтера, администратора и повара вошли как в топ-10 наиболее одобряемых, так и в список самых неодобряемых.

Среди женщин 60% опрошенных одобряют специальность мужа, тогда как 8% — не одобряют. Женам нравятся в основном хорошо оплачиваемые специальности: инженер, менеджер по продажам, программист, директор. Не одобряют россиянки чаще всего такие профессии супругов, как водитель, охранник, разнорабочий и грузчик. Предприниматели и рабочие специальности оказались и в числе нравящихся, и в числе не нравящихся специальностей.

Опросы проводились с 27 апреля по 17 мая 2022 года. В них приняли участие 1600 экономически активных мужчин из 362 населенных пунктов и 1600 экономически активных женщин из 355 населенных пунктов.