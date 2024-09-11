Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские морпехи взяли в плен боевиков ВСУ во время контрнаступления в Курской области
Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу украинских штурмовиков, сообщает РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства рассказал, что морпехи 810-й бригады в процессе начавшегося контрнаступления ВС России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков.
По словам морпехов, у военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта. Собеседник агентства отметил, что на допросе пленные украинские штурмовики рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»