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СВО 11 сентября 2024 11:39

Российские морпехи взяли в плен боевиков ВСУ во время контрнаступления в Курской области

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Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу украинских штурмовиков, сообщает РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства рассказал, что морпехи 810-й бригады в процессе начавшегося контрнаступления ВС России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков.

По словам морпехов, у военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта. Собеседник агентства отметил, что на допросе пленные украинские штурмовики рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.

#спецоперация
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