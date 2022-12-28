Российские магазины снимают с продажи опасные для здоровья игрушки Хагги Вагги

Детские игрушки Хагги Вагги снимаются с продажи после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество. Речь идет практически обо всех крупных участниках рынка онлайн-ритейла. Торговые сети также отказываются от продажи игрушек и запрашивают дополнительные исследования, сообщает Роскачество.

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже», – говорится в сообщении организации.

«Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний – без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что по результатам исследования Роскачества, 89% анализируемых образцов игрушек Хагги Вагги имели превышения по содержанию фенола. Как следствие, почти в половине игрушек обнаружено превышение по показателю «индекс токсичности».

Подробнее о том, как эти игрушки влияют на детей, можно прочитать в материале «Татар-информа»: «После тихого часа дети говорят, что снились монстры»: как Хагги Вагги влияет на психику.