Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Кубке мира в Норвегии

Сегодня первая сборная России по лыжным гонкам стала первой в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В состав четверки вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, сообщает РИА Новости.

Лыжницы преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Следом за ними финишировали представители Швеции, третьими — Норвегии. Вторая российская сборная пришла к финишу восьмой.

Напомним, первые два этапа спортсменки пробежали классикой, вторую половину гонки — свободным стилем.

Также сегодня состоялась эстафета у мужчин. Здесь вторая сборная РФ взошла на вторую ступень пьедестала, а первая команда финишировала четвертой.

Следующая лыжная эстафета состоится уже на Олимпиаде в Пекине, а следующий этап Кубка мира — в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря.