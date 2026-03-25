Российские лыжи могут вскоре полностью вернуть на мировую арену

Российские лыжники в обозримом будущем могут полноправно вернуться на международную арену. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на обозревателя норвежского телеканала NRK Яна Петтера Сальтведта.

«У России есть поддержка со стороны президента FIS Йохана Элиаша в вопросе полного возвращения, поэтому в краткосрочной перспективе это может не повлиять на ее шансы», - заявил Сальтведт.

При этом недавняя смена руководства в лыжной Ассоциации России с этим никак не связано. Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сменил на данном посту Елену Вяльбе, находящуюся у руля российских лыж порядка 16 лет.

Все российские команды отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.