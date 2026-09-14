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На главную ТИ-Спорт 14 сентября 2026 09:13

Российские легкоатлеты обратились в ООН и МОК с призывом отменить отстранение

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Российские легкоатлеты обратились в ООН и МОК с призывом отменить отстранение
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Семнадцать ведущих российских легкоатлетов направили коллективное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) и Организацию Объединённых Наций (ООН). Спортсмены требуют отменить запрет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на их участие в международных турнирах.

«От имени российских спортсменов мы обращаемся к международному сообществу с просьбой прекратить дискриминацию, которую лично поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях наравне с другими легкоатлетами со всего мира. На протяжении многих лет мы лишены возможности реализовать нашу мечту. Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», — говорится в заявлении, опубликованном Полиной Кнороз в социальных сетях.

Напомним, что в июле совет World Athletics принял решение сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов. В ответ на это в августе Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подала второй иск к World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS).

#мок #ООН #легкая атлетика #сборная России
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