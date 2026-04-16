Российские космонавты встретились с казанскими школьниками в рамках «Декады Гагарина»

В Казани в рамках Недели космоса и «Декады Гагарина» российские космонавты провели встречу с учащимися многопрофильного лицея №187.

Перед школьниками выступили летчики-космонавты Александр Калери и Юрий Усачев, а также начальник отдела баллистики РКК «Энергия» имени С.П. Королева Рафаил Муртазин.

Калери рассказал учащимся о своем первом полете в 1992 году, работе бортинженером и выходе в открытый космос. Он также подчеркнул значение практического применения знаний.

«Знания без умения применять их в жизни, они никакого смысла не имеют. Вот инженерные задачи, они как раз и призваны тому, чтобы оживить эти знания, активизировать их», – отметил космонавт.

Муртазин поделился опытом работы в космической отрасли и дал напутствие школьникам, планирующим связать жизнь с космосом.

Перед лицеистами выступил и Юрий Усачев, Герой России, совершивший полет в космос в 1994 году и проведший на орбите 180 суток.

Школьникам также представили инженерные классы лицея – в учреждении действует 12 профильных направлений в рамках проекта «Инженерная республика», сообщила директор МБОУ «Многопрофильный лицей №187» Гульнара Галеева.

Для гостей мероприятия провели мастер-класс по приготовлению чак-чака и показали выставку детских работ, посвященную космосу.

Напомним, по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике проходит «Декада Гагарина», которая включает целый ряд образовательных и культурных мероприятий по космической тематике, в первую очередь, для подрастающего поколения.

Татарстан внес колоссальный вклад в советскую космическую программу. В Казани работали главные конструкторы советской космонавтики – Сергей Королев и Валентин Глушко. В КАИ была создана первая в СССР кафедра реактивных двигателей, а предприятия республики производили узлы и агрегаты для космической отрасли.