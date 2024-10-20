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Российские космонавты поздравили с Днем отца и призвали участвовать в семейном флешмобе
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили всех пап с их праздником — Днем Отца. Видео с поздравлением опубликовали в телеграм-канале «Год семьи».
Покорители космоса рассказали о любви к своим семьям и пожелали отцам здоровья, вдохновения и семейного счастья, а еще пригласили всех к участию во Всероссийском семейном флешмобе «Семья семей». Данный флешмоб был запущен совместно с Роскосмосом и приурочен к Году семьи в России.
Для участия нужно написать пост в своих соцсетях с поздравлением родных и знакомых отцов и опубликовать его с хештегами #Крепкаясемья #спасибо_в_ГодСемьи #мойотец_простокосмос.
видео: телеграм-канал «Год семьи»
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