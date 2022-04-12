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Общество
12 апреля 2022  01:05

Российские космонавты на МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

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Российские члены экипажа МКС-67 Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля в честь первого полета человека в космос. Видеопослание размещено на YouTube-канале «Роскосмоса». 

«61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного — покорению Вселенной человеком, — сказал Олег Артемьев. — Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин». 

Денис Матвеев подчеркнул, что полет Юрия Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов, конструкторов, рабочих инженеров. Он показал всему миру превосходство отечественной науки и технологии, добавил космонавт. 

Сергей Корсаков сказал, что россияне никогда не забудут подвиг Юрия Гагарина, и поблагодарил всех тех, кто продолжает работать на благо освоения космоса.

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