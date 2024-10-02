Российские компании представят свою продукцию на текстильной выставке в Ташкенте

Буквально весной в Ташкенте с большим успехом прошла Международная выставка технической и современной индустрии «UzTextileExpo Весна 24». Она собрала под одной крышей 250 компаний и брендов из семи стран мира, включая национальные и коллективные стенды Республики Беларусь, Китая, России и Турции. В выставке приняли участие разные производители: начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров, заканчивая представителями малого бизнеса.

Как сообщают организаторы, выставку посетили более 8 тыс. посетителей, из них 916 официальных байеров из 38 стран мира. Основная часть байеров пришлась на российские компании. Причем производители еще продемонстрируют свою продукцию на выставке «Осень-Зима», которая пройдет в Ташкенте, 15-17 октября в НВК «Узэкспоцентр» (павильоны № 1 и 2). Мероприятие международного уровня в очередной раз познакомит с достижениями и инновациями центрально-азиатских и мировых лидеров текстильной индустрии по всей технопогической цепочке - от пряжи до итоговой одежды и аксессуаров.

В осеннем сезоне выставки в широком ассортименте отечественные экспоненты представят продукцию из хлопка: пряжа, ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, мужская, женская и детская одежда, носочная продукция, бельевой трикотаж, домашний текстиль и многое другое. В выставке осеннего сезона вновь запланировано широкое участие компаний из Китая, на стендах которых свою продукцию представят производители домашнего текстиля, готовой одежды, нижнего белья, тканей, трикотажных полотен, а также текстильной фурнитуры.

Традиционно будет реализована байерская программа, которая ожидает более 100 компаний-закупщиков.

Онлайн-регистрация доступна по ссылке.