Российские компании получат субсидии за прием на работу переселенцев

Правительство России расширило программу субсидирования найма. Теперь работодатели смогут получить господдержку, если примут на работу вынужденных переселенцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба кабинета.

В число тех, кого работодатели смогут трудоустраивать по программе субсидирования найма, включили также людей, которые лишились места работы в связи с прекращением деятельности организации или сокращения штата, и работников, находящихся под риском увольнения.

«Субсидии компаниям будут предоставляться в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет человека на работу. Второй через три месяца, и третий — через шесть», — пояснил Мишустин.

Программа субсидирования найма начала действовать в марте прошлого года, напомнил Премьер. Выплаты по ней могут получить компании, которые принимают на работу молодых людей до 30 лет, в числе которых граждане без профессионального образования, выпускники высших и средних учебных заведений без опыта работы, родители несовершеннолетних детей.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора персонала лично или с помощью портала «Работа России» и направить заявление в Фонд социального страхования. Сделать это также можно дистанционно с помощью системы «Соцстрах».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.