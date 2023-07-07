Российские компании жалуются на рекордную с 2013 года нехватку кадров

В этом году на нехватку кадров пожаловалось 50% опрошенных компаний и лишь 1,6% заявили об избытке сотрудников. Исследование провел Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что с начала наблюдений в 2013 году более 45% организаций говорили о кадровом дефиците только один раз. Это случилось в конце 2021 года, когда предприятия активно нанимали новых сотрудников после коронавирусных сокращений. Минимум нехватки рабочих рук в России был зафиксирован в 2015 году, когда в стране отмечался рост безработицы.

По информации газеты, чтобы решить проблему с кадрами, предприятия начали активнее нанимать специалистов HR-отделов, занимающихся подбором работников. Так, по данным hh.ru, в июне число вакансий для них впервые превысило показатели 2022 года и составило 23 тыс. Спрос на представителей этой профессии в целом вырос на 24% за последние полгода.

«Профессия HR требует все больше digital-навыков и все больше уходит в онлайн. От рекрутеров все чаще требуются навыки уверенного владения CRM-системами, аналитическое мышление, навыки автоматизации HR-процессов, в том числе в последнее время начали встречаться вакансии, где указываются навыки использования ChatGPT в работе», — подчеркнула директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.