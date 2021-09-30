Российские компании держат на удаленке программистов и бухгалтеров

Сотрудники, переведенные на удаленную работу из-за пандемии коронавируса Covid-19, сегодня есть в каждой четвертой компании России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«24% менеджеров по персоналу сообщили, что в их компаниях есть персонал, работающий дистанционно из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года подобная практика действовала в каждой второй компании, в мае прошлого года — в 59% организаций», — отметили специалиста по итогам проведенного соцопроса.

Как выяснилось, чаще всего на удаленку переводят IT-специалистов, бухгалтеров и специалистов по продажам. Весь офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11% работодателей, кадровую службу — 10%. В 8% компаний на удаленке работают снабженцы.