Российские каноисты выиграли золото в четверке на этапе Кубка мира в Германии

vk.com/russiancanoefederation

Российские гребцы Алексей Коровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге, сообщает РИА Новости.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 34,63 секунды. Второе место заняли испанцы Пабло Мартинес, Игнасио Гарсия, Пабло Грана и Рикардо Домингес (отставание – 1,31 секунды). Третьими стали китайские каноисты Сюй Цзянь, Цзи Бовэнь, Чжан Ливэнь и Юй Чэньвэй (+1,32).

Напомним, что международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.