На главную ТИ-Спорт 10 мая 2026 16:59

Российские каноисты Петров и Штыль выиграли золото на этапе Кубка мира в Сегеде

Фото: пресс-служба Федерации каноэ России

Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде, сообщает РИА Новости.

Петров и Штыль показали результат 1 минута 35,90 секунды. Второе место заняли итальянцы Габриэле Казадеи и Карло Таккини (отставание +0,42), третьими стали бразильцы Габриэл Ассунсао Насименто и Жеки Жамаэл Насименту Годманн (+1,26).

Этап в Венгрии завершится 10 мая. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

#гребля на байдарках и каноэ #кубок мира
