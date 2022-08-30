Российские каналы заплатили ФИФА 39 млн долларов за ТВ-права на показ ЧМ в Катаре

Российские федеральные телеканалы ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ» приобрели у ФИФА за 39 млн долларов права на показ матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Напомним, что сборная России по футболу была исключена из стыковых матчей за право сыграть на мировом первенстве по политическим причинам.

По данным источника, каждый из трех телеканалов заплатили по 13 млн долларов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в пяти городах Катара - Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Матчи пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.