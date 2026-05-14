Общество 14 мая 2026 13:05

Российские ИТ-компании приглашают в программу «Спринт 2.0»

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с Минцифры России объявил о старте второго в 2026 году конкурсного отбора в акселератор «Спринт 2.0». Бесплатная программа поддержки ИТ-проектов реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных» и направлена на развитие российских цифровых решений.

«Спринт 2.0» представляет собой трехмесячную акселерационную программу для технологических компаний, создающих отечественные ИТ-продукты и сервисы. Программа основана на методологии ФРИИ и опыте работы более чем с двумя тысячами проектов.

Основной акцент сделан на практической работе с трекерами. Эксперты помогают командам находить ограничения для роста, дорабатывать продукты, выстраивать системные продажи и масштабировать бизнес.

К участию приглашаются российские компании, которые разрабатывают цифровые решения для замещения зарубежных продуктов в ключевых отраслях экономики. Для участников из регионов предусмотрен онлайн-формат.

С 2021 по 2025 год ФРИИ провел 13 конкурсных отборов и завершил акселерацию более 640 проектов. Отмечается, что многие выпускники программы смогли вырасти из стартапов в устойчивые технологические компании и начать сотрудничество с крупными заказчиками.

Для участия в отборе компания должна быть зарегистрированным юридическим лицом, иметь команду минимум из двух человек, располагать ресурсами для прохождения трехмесячной программы, а также разрабатывать проект с уровнем готовности технологии не ниже пятого – то есть иметь минимально жизнеспособный продукт.

Подать заявку можно дистанционно до 10 июня включительно на официальном сайте акселератора. Старт программы намечен на сентябрь 2026 года.

#акселератор #ит-компании
