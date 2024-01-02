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Российские истребители успешно показали себя в зоне СВО, отметили в MWM
Истребители пятого поколения Су-57 российского производства успешно показали себя в боях на СВО. Такую оценку дал автор статьи издания Military Watch Magazine (MWM), пишет РИА «Новости».
В материале сказано, что Су-57 – это единственный представитель своего поколения, который РФ задействовала в высокоинтенсивных боевых действиях. И это при том, что операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам.
По данным издания, Су-57 применяли, чтобы вывести из строя системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Автор подчеркнул, что после ряда боевых действий на Украине доверие к российской модели очень укрепилось.
Также иностранный журналист обратил внимание на то, что для ВС РФ удвоили объем поставок данных истребителей.
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