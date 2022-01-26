Российские истребители Су-35С перебазируются в Беларусь

Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России перебазируются на территорию Беларуси в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», — отметили в военном ведомстве.

В ходе перелета истребители совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к продолжению полета и отдыха экипажей. При этом их маршрут учитывает возможность

максимального беспосадочного полета.

После прибытия в Беларусь экипажи истребителей Су-35С «заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», добавили в министерстве.

Сама проверка сил реагирования Союзного государства будет включать два этапа. В ходе первого этапа, который продлится до 9 февраля, выполняется передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси. Во время второго этапа, с 10 по 20 февраля, состоятся совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».