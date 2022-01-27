Российские истребители Су-35С перебазировались в Беларусь для участия в учениях

Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа перебазировались в Беларусь для участия в учениях. Они примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что экипажи преодолели около 8 тыс. км от аэродрома в Хабаровском крае, по пути выполнили две посадки на аэродромах Центрального военного округа. Маршруты прокладывались с учетом возможности максимального беспосадочного полета и метеоусловий.

Теперь экипажи должны будут ознакомиться с маршрутами полетов в воздушном пространстве Беларуси, затем заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создадут группировки войск на территории Беларуси, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов в республике.