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Российские истребители сопроводили два бомбардировщика США, летевших к границе
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые приближались к госгранице РФ. Ими оказались стратегические бомбардировщик В-1В ВВС США.
«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
После того, как иностранные военные самолеты удалились от границы, истребители вернулись на аэродром базирования.
«Нарушения государственной границы РФ не допущено», — сказано в сообщении.
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