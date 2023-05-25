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Руc Тат
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Политика 25 мая 2023 19:22

Российские истребители сопроводили два бомбардировщика США, летевших к границе

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Сегодня российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые приближались к госгранице РФ. Ими оказались стратегические бомбардировщик В-1В ВВС США.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

После того, как иностранные военные самолеты удалились от границы, истребители вернулись на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы РФ не допущено», — сказано в сообщении.

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