Российские инвесторы с марта 2022 года вложили в акции РФ 280 млрд рублей

Физлица с марта 2022 года вложили в акции РФ 280 млрд рублей. Об этом заявила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова, пишет ТАСС.

Как пояснила спикер, 150 млрд рублей из вышеназванной суммы вложено напрямую через покупку конкретных акций, а 130 млрд рублей – через БПИФы (биржевые паевые инвестиционные фонды).

Представитель Мосбиржи объясняет, что приток денег физлиц на фондовый рынок помогает оживить российские IPO (когда компания впервые публично размещает свои акции на бирже).

По словам Логиновой, объемы IPO на Мосбирже пока небольшие (несколько млрд рублей), но их динамика растет. Рост спроса на них среди российских инвесторов дает «маленьким» компаниям возможность привлечь капитал на развитие и расширение бизнеса, подвела итог спикер.