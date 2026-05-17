Российские игроки вновь не смогут привезти Кубок Стэнли на родину

Российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Политика НХЛ в этом вопросе остается неизменной. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, его слова приводит «ТАСС».

В нынешнем сезоне на трофей претендуют пять клубов. В четырех из них выступают российские игроки: в «Колорадо» – нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Каролине» – защитник Александр Никишин, форварды Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков, в «Вегасе» – нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, в «Монреале» – форвард Иван Демидов.

Также сохраняет шансы на победу «Баффало», который сравнял счет в серии второго раунда против «Монреаля» – 3:3.

Дэйли, отвечая на вопрос о действующих правилах, введенных в 2022 году и запрещающих российским игрокам привозить главный трофей НХЛ на родину, сообщил, что в этом году позиция лиги не изменилась.

В последний раз российские хоккеисты доставляли Кубок Стэнли в Россию в 2021 году после победы «Тампы». Тогда трофей побывал в Москве у Александра Волкова и Никиты Кучерова, затем в Нижнекамске у Михаила Сергачева и в Уфе у Андрея Василевского.