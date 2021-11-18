Российские и зарубежные эксперты обсудят организацию паллиативной помощи

2 и 3 декабря пройдет VII ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи». Мероприятие проведут в смешанном формате, количество очных участников будет ограничено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и требованием Росздравнадзора.

Ежегодные конференции, которые проводит Ассоциация хосписной помощи, это крупнейшие в России образовательные мероприятия для специалистов, оказывающих помощь неизлечимо больным людям.

Участники обсудят такие вопросы, как организация паллиативной медицинской помощи во время пандемии Covid-19, развитие системы паллиативной медпомощи населению, в том числе детям, купирование боли и симптоматической терапии, психосоциальные и духовные аспекты, этика и общение, командная работа. Докладчики — ведущие российские и зарубежные эксперты в области паллиативной медицинской помощи.

К участию приглашаются организаторы здравоохранения, врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи — специалисты, медсестры, специалисты по соцработе, представители социально ориентированных НКО, психологи, работающие в системе оказания паллиативной медицинской помощи, долгосрочного ухода, специализированных отделениях системы здравоохранения взрослому населению и детям, преподаватели медицинских вузов, колледжей.

Дополнительную информацию можно получить на сайте конференции.