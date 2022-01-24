Российские и сирийские военные летчики впервые провели совместное патрулирование в САР

Состоялось первое совместное патрулирование российских и сирийских военных летчиков над территорией САР. Об этом сообщает РИА Новости.

С российской стороны в патрулировании участвовали истребители Су-34, Су-35 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сирию представляли Миг-23 и Миг-29.

По данным издания, россияне взлетели с авиабазы Хмеймим, а их коллеги — с аэродромов Сейкаль и Думэйр, которые расположены в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования отрабатывались удары по наземным целям, сирийские летчики же отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие. Также состоялся учебный пуск ракет по воздушным целям.

Воздушные суда следовали вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Планируется, что такие патрулирования будут проводиться на регулярной основе.