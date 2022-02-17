Российские и белорусские истребители провели воздушный бой на малых высотах

Истребители ВКС России и ВВС Беларуси отработали ведение воздушного боя на малых высотах — мероприятия прошли в ходе учений «Союзная решимость». Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ <...> выполнили задачи ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару», — рассказали в ведомстве.

Участники отработали оборонительные и наступательные маневры в ограниченном воздушном пространстве (высота, на которой велся бой, составляла от 200 до 1 000 метров), а также исполнили фигуры сложного и высшего пилотажа.