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Политика
17 февраля 2022  17:42

Российские и белорусские истребители провели воздушный бой на малых высотах

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Истребители ВКС России и ВВС Беларуси отработали ведение воздушного боя на малых высотах — мероприятия прошли в ходе учений «Союзная решимость». Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. 

«Экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ <...> выполнили задачи ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару», — рассказали в ведомстве. 

Участники отработали оборонительные и наступательные маневры в ограниченном воздушном пространстве (высота, на которой велся бой, составляла от 200 до 1 000 метров), а также исполнили фигуры сложного и высшего пилотажа.

#военные учения #Союзное государство
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