Российские граждане смогут вылететь из Казахстана на военных самолетах

9 января граждане России, находящихся в алматинском регионе, смогут вылететь из международного аэропорта этого города с 17:00 до 18:00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург. Рейсы будет выполнять военно-транспортная авиация Министерства обороны России. Об этом в своем Instagram сообщил полномочный представитель РТ в Казахстане Денис Валеев.

Сбор назначен на 14 часов в терминале аэропорта.

«Сбор в терминале аэропорта в 14:00. Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения „один пассажир — одно место ручного багажа“. В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», — говорит он в сообщении.

Он напоминает также, что самолеты военно-транспортной авиации не обладают привычным для гражданской авиации уровнем комфорта пассажиров, и это стоит учитывать при принятии решения о вылете.

В связи с приостановлением регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Россией посольство РФ просит максимально распространить эту информацию. В республике также наблюдаются перебои со связью.