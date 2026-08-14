news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 августа 2026 09:12

Российские гимнастки устроили золотой дубль на чемпионате Европы — 2026

Читайте нас в
Телеграм
Российские гимнастки устроили золотой дубль на чемпионате Европы — 2026
Фото: sportgymrus.ru

Ангелина Мельникова защитила титул абсолютной чемпионки, набрав 55,932 балла. Её соотечественница Анна Калмыкова с результатом 54,632 завоевала серебро, уступив только подруге по команде.

Распределение мест:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,932
2. Анна Калмыкова (Россия) — 54,632
3. Елена Колас (Франция) — 53,966

Мельникова первенствовала во многоборье благодаря стабильным выступлениям на всех снарядах (опорный прыжок — 14,333, брусья — 14,266, бревно — 13,833, вольные — 13,800). Для неё это уже пятое европейское золото в карьере, а в коллекции также есть олимпийское золото Токио и три титула чемпионки мира. Калмыкова, в свою очередь, подтвердила статус одной из сильнейших гимнасток континента.

#спортивная гимнастика
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА

Рустам Минниханов призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА

13 августа 2026
В Альметьевске завершился педагогический кейс-чемпионат «Татнефти»

В Альметьевске завершился педагогический кейс-чемпионат «Татнефти»

13 августа 2026
Новости партнеров