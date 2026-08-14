Российские гимнастки устроили золотой дубль на чемпионате Европы — 2026

Фото: sportgymrus.ru

Ангелина Мельникова защитила титул абсолютной чемпионки, набрав 55,932 балла. Её соотечественница Анна Калмыкова с результатом 54,632 завоевала серебро, уступив только подруге по команде.

Распределение мест:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,932

2. Анна Калмыкова (Россия) — 54,632

3. Елена Колас (Франция) — 53,966

Мельникова первенствовала во многоборье благодаря стабильным выступлениям на всех снарядах (опорный прыжок — 14,333, брусья — 14,266, бревно — 13,833, вольные — 13,800). Для неё это уже пятое европейское золото в карьере, а в коллекции также есть олимпийское золото Токио и три титула чемпионки мира. Калмыкова, в свою очередь, подтвердила статус одной из сильнейших гимнасток континента.