Российские эксперты за круглым столом в Казани обсудили будущее отечественной культуры

Фото: tatmitropolia.ru

В столице Татарстана, в Доме приемов ASG, получившем по отзывам его гостей название «казанский Лувр», прошел круглый стол «Православная книга и будущее российской культуры». Дискуссия стала одним из мероприятий Фестиваля православной книги, который посвящен 460-летию со дня выхода первой печатной книги Русского государства — «Апостола» Ивана Федорова.

В обсуждении приняли участие эксперты из Казани, Москвы и Екатеринбурга — философы, литераторы, социологи. Организовали круглый стол совместно Музей Казанской епархии и Международный институт культурного наследия.

Известный российский ученый и общественный деятель, автор множества книг, эксперт в области социально-экономических проблем культуры и СМИ, профессор НИУ ВШЭ, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин выступил с сообщением «Альтернативы нарративов российской цивилизации». Он констатировал существенную роль православия в распространении высоких образцов культуры. При этом, по его мнению, то, что в XX веке россияне дважды потеряли большое государство, — свидетельство того, что общество не во всем разделяло доктринальные представления церкви.

Фото: tatmitropolia.ru

Чтобы определить, что не соответствовало представлениям народа, усилить роль культуры в формировании российского общественного сознания и понять, как церковь может усилить свое влияние в этом процессе, необходима, по словам Дискина, серьезная исследовательская работа.

Нравственный выбор, напомнил спикер, всегда был актуален для россиян, независимо от их идеологических пристрастий. Произведения и Толстого, и Достоевского стали классикой мировой литературы, аргументировал Дискин, хотя взгляды этих мыслителей разнятся.

Роль Русской Православной церкви в российской культуре коррелирует с тем, насколько церковь сегодня способна акцентировать вопросы нравственного выбора. Причем для 90% россиян нравственные ценности являются значимыми, обратил внимание на статистические данные Иосиф Дискин как научный руководитель ВЦИОМа. Но как только речь заходит о прямом доктринальном воздействии на нравственное воспитание — со стороны церкви, школы — лояльность россиян улетучивается. Между тем нравственный выбор остается в повестке жизни и сегодня, и если поиск ответа затянется или будет безуспешным, предрек спикер, есть вероятность, что общество, особенно молодое поколение, поддастся настроению цинизма.

Фото: tatmitropolia.ru

«Вне зависимости от нашего желания будущее культуры связано с феноменом нравственной проповеди, примет РПЦ в этом участие или нет. Церковь, поверьте мне как социологу, — важнейшая составляющая российского гражданского общества. Так оценивают ее три четверти наших граждан, а нравственный авторитет сегодня для большинства — это волонтер, меценат, благотворитель», — сказал Иосиф Дискин.

Спикерами круглого стола в «казанском Лувре» также стали доктор философских наук, профессор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Олег Агапов с докладом «Христианский этос русской/российской цивилизации X-XXI веках».

Перед началом экспертного диалога для гостей провели экскурсию по Международному институту культурного наследия (МИКН), который является примером меценатства и социальной ответственности Группы компаний ASG invest. Сотрудники музея ведут исследовательскую работу по состоянию частного коллекционирования в России XVIII-XXI веков и его общественного значения, обнаруживаются параллели между составом Большого собрания изящных искусств ASG и крупнейшими российскими коллекциями, в честь владельцев и собирателей которых названы залы музея.

Фото: tatmitropolia.ru

Музей открыт к сотрудничеству, в частности, с Музеем казанской епархии он организовал не только круглый стол, но и выставку, посвященную юбилею епархии, а в ближайших планах — выпуск издания, в котором будет отражена коллекция живописи старых мастеров на религиозные сюжеты.

«Мы надеемся, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поддержит наш проект, а сотрудники музея Казанской епархии окажут консультационную помощь в особенностях прочтения канонических христианских сюжетов Русской православной церковью», — сказала директор МИКН Алина Булгакова.

Участники круглого стола, со своей стороны, подчеркнули, что интерьеры частного музея в Доме приемов «просто созданы для глубокого интеллектуального общения», Иосиф Дискин выразил намерение еще раз посетить музей «уровня Лувра» во время следующего визита в Казань.