Российские эксперты предложили создать новую платежную единицу

На фоне введенных антироссийских санкций странами Запада и решения РФ принимать оплату за экспорт природного газа в рублях может появиться новая платежная единица для расчетов России с дружественными странами. Такое мнение РБК высказали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По мнению экспертов, в формировании недолларовой системы расчетов могут заинтересоваться страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других. Это позволит им снизить зависимость от резервных валют, которые страны-эмитенты могут использовать как геополитическое оружие.

В ЦМАКП отметили, что внутренняя стоимость новой платежной единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме, так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.

Отмечается, что курс данной единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертировать национальные валюты для внешнеторговых операций будет клиринговый центр системы.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.